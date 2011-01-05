'Sakın alma, Adnan!'

T24

BÜYÜK RİSK ALDI



Kazım: Adeta rüyada gibiyim



Galatasaray, günlerdir devam eden transfer çalışmaları ilk meyvesini verdi: Colin Kazım. F.Bahçe’yle sözleşmesini fesheden milli oyuncu, sarı-kırmızılılarla dün 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gündeme bomba gibi düşen bu transferin perde arkasında yatan gerçekler ise dudak uçurtacak cinsten. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:24 Aralık’ta G.Saray Başkanı Adnan Polat’la, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, UEFA kriterleri toplantısında biraraya gelir.. Ve ikilinin ana gündem maddesi Kazım’dır. Polat, Yıldırım’a, “Sizden Kazım’ı alayım mı?” diye sorar.Bu soruya şaşıran Yıldırım, “İstersen hemen veririm. Zaten sözleşmesini feshedeceğim. Ancak Kazım çok disiplinsiz ve dengesiz” diyerek, Polat’ı uyarır.. Fakat Aziz başkanın bu cevabı bile Polat’ı fikrinden vazgeçiremez, transfer için düğmeye basar ve ‘sorunlu yıldız’la görüşmeler başlar. Gerisi malum. Kazım artık G.Saray’da..İşte F.Bahçe’nin yolladığı genç yıldızın transferi böyle gerçekleşti.. Polat büyük bir riski göze alarak milli futbolcuyu sarı-kırmızılı renklere kattı ancak taraftarları da karşısına aldı..İsterseniz şimdi de düne dönüp, transfer detaylarını bir göz atalım.. Cimbom 3.5 yıllık sözleşme yaptıkları yıldıza bu sezon için 625 bin Euro verecek. Maç başı parası ise 15 bin Euro.. Geri kalan 3 sezon için ise yıllık 1 milyon 250 bin Euro garanti para alacak olan Kazım’ın maç başı ücreti ise 16 bin Euro’dan başlayıp, her yıl 1’er Euro artacak.F.Bahçe formasıyla bu sezon Süper Lig’de sadece 5 maça çıkan Colin Kazım, bu karşılaşmalarda 178 dakika sahada kalırken gol, asist kaydedemedi ve bir kez de sarı kart gördü.“G.Saray formasıyla neler yapacağımı herkese görecek. Hayatımda yeni bir sayfa açılıyor, çok önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım.”Galatasaray'ın yeni transferi Kazım Kazım, anlaşmanın ardından Antalya kampına katılırken ayağının tozuyla ilk açıklamalarını yaptı. GS TV’nin sorularını yanıtlayan milli oyuncu, rüyada gibi olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: “Çok önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım.Beni buraya büyük beklentilerle getirdiler, elimden gelenin en iyisini yapacağı, kimsenin şüphesi olmasın.Artık tek hayâlim bir an önce sarı-kırmızılı formayı sırtıma geçirip sahaya çıkmak. Colin Kazım’ın G.Saray formasıyla ne yapacağını herkes görecek. Hayatımda yeni bir sayfa açıldı, güzel bir stada geçiyoruz ve bu yüzden takım için de yeni bir sayfa açılacak. Şuanda içinde bulunduğu durumu bu takım hak etmiyor. Benim de yardımımla birlikte daha iyi olacağız. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım.”

Taraftardan büyük tepki!

Galatasaray taraftar grubu UltraAslan, Kazım'ın transferinin ardından bir manifesto yayımladı. Yayımlanan manifestoda şu görüşlere yer verildi;

Sevgili Galatasaraylılar

Bilindiği gibi Colin Kazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer olmuştur geldiği kulüpteki yaşantısı, davranışları ve kötü imajı ile tanınan ve sık sık gördüğü kırmızı kartlarla takımını en hayati maçlarda yalnız bırakmayı alışkanlık haline getirmiş bu oyuncunun teknik direktörümüz Georghe Hagi tarafından mutlaka alınmak istenmesi kendisi hakkındaki olumlu görüşlerimizi zedelemiştir.

Elbetteki Galatasaray’da transferi teknik direktör ister yönetim hayata geçirir ancak daha kısa bir süre önce disiplinsiz diye kendi evladımız kaptanımız Arda Turan’a bile ceza veren, Misimoviç, Jo, Keita gibi uluslararası yetenekleri gönderen yönetimimizin bu transferi gerçekleştirmesine akıl sır erdiremedik. Ne Colin Kazım'ın söz verip "yakında çocuğum olacak ben futbol oynamak istiyorum” demesi ne de Hagi'ye söz vermesi bu transferin gerçekleşmesini sağlamamalıydı.

Tarihi örnek sporcu ve kaptanlarla dolu olan (Metin Oktay, Cüneyt Tanman, Bülent Korkmaz, Hakan Şükür) Galatasaray'ımızın bu oyuncuyu transfer etmesi saydığımız tüm kaptanlara da bir haksızlık olduğunu belirtir, ultrAslan olarak herkesi aklı selim davranmaya davet ederiz.

Bugüne kadar olan ağırbaşlı ve soğuk kanlı duruşumuz kimseyi yanıltmasın, bizlere Galatasaray terbiyesi ve duruşunu öğreten tüm büyüklerimize ve yönetimimize bu öğrettiklerini hatırlatır buna da uygun davranmakları gerektiğini belirtiriz.

Anlaşılıyor ki bu işi yapamıyorsunuz...

Oğuz ALTAY

ultrAslan Genel koordinatörü

Anıl’ın kontratı uzatıldı



Necati’de pürüz çıktı





G.Saray, 3. Lig ekiplerinden Gaziosmanpaşa’nın 16 yaşındaki forveti Berk İsmail Ünsal’la 2013’e kadar anlaştı. İsmail için kulübüne 400 bin, kendisine ise 6 bini peşin, aylık 3 bin TL ve maç başına 2 bin TL ödenecek. Ayrıca genç oyuncu Anıl Dilaver’in sözleşmesi de 2015 yılına kadar uzatıldı.Galatasaray'ın Necati Ateş transferinde pürüz çıktı. Golcü oyuncusu karşılığında sarı-kırmızılılardan Serdar Özkan’ın yanı sıra Ali Turan’ı de isteyen Antalyaspor, Özkan’ın bu takasa yanaşmamasıyla fiyat yükseltti. Bu gelişme üzerine de G.Saraylı yöneticiler transfer operasyonunu askıya aldı. Öte yandan Musa Çağıran da sezon sonuna kadar Konya’ya kiralandı.