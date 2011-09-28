Sakın "I am at" yazmayın

T24 - Hırsızların artık yeni hedeflerinin seçmek için Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerini kullandığı bildirildi.

İngiltere merkezli Friedland isimli güvenlik firmasının araştırması, hırsızların sosyal medyayı nasıl 'verimli' kullandıklarını ortaya koydu. Bu yıl hüküm giyen 50 hırsızla yapılan araştırmaya göre, hırsızların yüzde 78'i Twitter, Facebook ve Foursquare gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanarak yeni hedeflerini belirlediklerini söyledi. Hırsızların yüzde 54'ü, ev sahiplerinin sosyal medya aracılığı ile nerede oldukları ya da nereye gideceklerinin internette paylaşmalarının yapılan ortak hata olduğunu belirtti.

Ayrıca hırsızların yüzde 74'ü, Google'ın 'Street View' uygulamasının da günümüz hırsızlıklarında önemli rol oynadığı görüşünde.

Öte yandan, bir hırsızlık ortalama 10 dakika sürüyor, içeri girmek için ise sadece 2 dakika yeterli. Bir hırsız, bir evden ortalama bin 500 TL'lik para ya da değerinde eşya ile ayrılıyor, sigorta ödemeleri ise ortalama 3 bin 500 TL'yi buluyor.

