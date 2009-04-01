Sakık, validen özür diledi

DTP Milletvekili Sırrı Sakık, Nevruz kutlamalarında halkı tehdit etmekle suçladığı Muş Valisi Erdoğan Bektaş'tan özür diledi.



İstasyon Caddesi'nde bulunan DTP il binasında basın toplantısı düzenleyen Sakık, 21 Martta DTP tarafından yapılan nevruz kutlamalarında, Vali Erdoğan Bektaş'ın Bostankent'e giderek halkı tehdit ettiği ve buna ait görüntülerin olduğu yönünde açıklamalar yaptığını, ancak daha sonra araştırmalarında yanlış bilgilendirmeler olduğunu tespit ettiğini söyledi.



Yaptığı açıklamalar nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Sakık, şunları kaydetti:



"Burada, hepinizin huzurunda Muş Valisi Erdoğan Bektaş'tan özür diliyorum. Nevruzda bir konuşma yapmıştım. Bu konuşmayı yaparken de şuradan yola çıkmıştım. Onlarca insan beni aradı ve 'Vali gelip burada bizi tehdit etti.



Elimizde buna ait görüntüler var' dediler. Ben ve milletvekili ağabeyim Nuri Yaman, şunu söyledik. Eğer böyle bir şey varsa bundan vazgeçin, yoksa takipçisi olacağız. Ama ben araştırdım ve gördüm ki böyle bir şey söz konusu değilmiş."



Vali yeterli buldu



Vali Erdoğan Bektaş ise "Yapılan davranış yanlıştı. Bu yanlışlıktan dönülme işinin basının huzurunda, kamuoyunda yapıldığını görüyorum. Bu bizim için yeterlidir" diye konuştu.



"Sakık'ın daha önce kendisini arayarak, bir çetenin oyununa geldiğini ve özür dilediğini" belirten Bektaş, şöyle devam etti:



"Ben de bu özrün kamuoyuna açık bir şekilde yapılması gerektiğini söylemiştim. Çünkü yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu bir ortamda bu iddiayı ortaya atmıştı. Sözünü tutuğunu gördüm. Doğrusu bizim kimseyle ne ebedi dostluğumuz ne ebedi düşmanlığımız olur.



Yapılan davranış yanlıştı. Bu yanlışlıktan dönüldüğünü görüyorum. Bu yanlışlıktan dönülme işinin de basının huzurunda, kamuoyunda yapıldığını görüyorum. Bu bizim için yeterlidir. Bu mücadeleyi daha fazla sürdürmeyi düşünmüyorum. Bizim derdimiz üzüm yemektir.



Bağcı ile işimiz yok. Biz işimize bakıyoruz. İyi niyetli herkes bizim çalışmalarımızı gördüğünde bizimle

aynı yerde olacağını düşünüyorum. Burada Sayın Vekil yanıldığını söylüyor. Benim de samimi düşüncemin yanıldığı veya yanıltıldığı yönündedir. O zaman sorun bitmiştir."



Sakık, 21 Martta Navruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada, Vali Erdoğan Bektaş'ın Bostankent köylülerine oylarını belli bir partiye kullanmaları yönünde konuştuğunu ileri sürmüştü.

