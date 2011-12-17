Sakık rica etti, 8 PKK'lının cenazesi İran sınırına gömülecek

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kazan Vadisi'nde çıkan çatışmada ölen ve 52 gündür Malatya Morgu'nda bekleyen İran uyruklu PKK'lıların cenazelerinin, ailelerinin talebi doğrultusunda İran sınırına yakın bir yerde gömülmelerinin sağlanması için Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e talimat verdi.



Önceki gün bütçe görüşmeleri sürerken Meclis Genel Kurulu'na gelen Başbakan Erdoğan'a, beraberinde Pervin Buldan ve Aysel Tuğluk ile birlikte ilk "geçmiş olsun" dileğini ileten ilk isim BDP Muş Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Sırrı Sakık oldu. Sıkık daha sonra Erdoğan'ın yanına ikinci kez gelerek kısa bir görüşme yaptı. Sakık bu görüşmede, 52 gündür Malatya'da morgda bekletilen 7 İran uyruklunun defin sorununu aktardı.



İran uyruklu 7 kişinin cenazelerini İran'ın kabul etmediğini bu nedenle ailelerinin cenazeleri ülkelerine götüremediklerini anlatan Sakık, Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda bu cenazelerin Adli Tıp Kurumu'nun bulunduğu bir ilde, mülki idare amirinin yetkisi dahilinde defnedilmelerinin öngörüldüğünü söyledi.



Sakık, ailelerin çocuklarının mezarlarını arada bir de olsa ziyaret edebilmek için İran sınırına yakın bir ile gömülmelerini istediklerini anlatarak, "Sayın Başbakan aileler cenazeleri alamıyor. 52 gündür Malatya'da perişan halde bekliyorlar. Lüften sorunun çözümü konusunda destek verin" dedi.



Sakık'ın bu sözleri üzerine Erdoğan, yanında bulunan Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e sorunun çözülmesi ve ailelerin mağduriyetinin giderilmesi talimatını verdi.

Sakık: İnsanlık adına rica ettim



Konuya ilişkin Vatan gazetesinin sorularını yanıtlayan Sırrı Sakık, "İnsanlık adına Sayın Başbakan'dan bir ricada bulundum. Malatya Adli Tıp Kurumu morgunda 52 gündür bekleyen cesetler var. İran bunları kabul etmiyor. Aileleri arada sırada da olsa çocuklarının mezarının başında dua edebilmek için cenazelerin Hakkari ya da Ağrı gibi İran sınırına yakın bir ilde toprağa verilmelerini istiyor. Adalet Bakanlığı genelgesi ise bu cenazelerin ancak Adli Tıp kurumu bulunan bir ilde defnedilebilmelerine imkan tanıyor. Sayın Başbakan yakından ilgilendi ve sorun çözülecek dedi" diye konuştu.





