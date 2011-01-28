Sakık: Özal’ın öldüğünü duyan Öcalan, ‘öldürdüler’ dedi

T24 - BDP’li Sırrı Sakık önemli iddialarda bulundu. Sakık, “Özal’ın ölüm haberi duyulunca Öcalan ‘Öldürdüler’ dedi. Öcalan’a da suikast girişiminde bulunuldu. Yapanlar Güreş ve Çiller ekibiydi. ‘Öcalan’a suikast yapılacak’ diye bir partinin genel başkanı bize haber gönderdi” dedi.



BDP’nin, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski Maliye Bakanı Adnan Kahveci ve Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in ölümlerin araştırılmasına ilişkin Meclis araştırma önergesinin, TBMM Genel Kurul’da dün ele alınması için verdiği önerge reddedildi. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, üç ismin de peş peşe ölümünün manidar olduğunu ve mutlaka araştırılması gerektiğini ifade ederek “Hiçbir şeyin gizli kalmaması gerekir. Ancak Meclis’in seçimler nedeniyle çalışma takvimi dar. Bu nedenle bunlar önümüzdeki günlerde araştırılmalıdır. Hepsine rahmet diliyorum” dedi. Önergenin reddedilmesi üzerine söz alan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık “Rahmet yetmiyor bunları araştırmamız lazım. Bu ülkenin geçmişi karanlık” dedi.



Özal ‘Öldürebilirler’ dedi

Özal’ın çağrısı doğrultusunda bir grup milletvekili olarak PKK’nın ateşkes ilan ettiği 1993’te Çankaya Köşkü’ne gittiklerini söyleyen Sakık sözlerini şöyle sürdürdü: “Köşk’te uzun uzun oturduk, sohbet ettik. ‘Siz gitmelisiniz, risk almalısınız. Ateşkes sürecini uzatabiliriz. Sizi de hedef alabilirler beni de hedef alabilirler. Beni de öldürebilirler sizi de öldürebilirler’ dedi. ‘Yanınıza ANAP’tan, DYP’den milletvekili alın Şam’a gidin’ dedi. Biz ANAP ve DYP milletvekilleriyle görüştük hiçbiri kabul etmedi. Biz Özal’ın tavsiyesi üzerine Şam’a gittik. Talabani de o süreç içindeydi. Özal, ‘Talabani sizi orada bekliyor’ dedi. Özal’ın öldüğü haberini orada aldık. Jandarma genel komutanı Özal’a bir rapor sunuyor, Adnan Kahveci rapor sunuyor; ‘çatışma süreciyle bu sorun çözülmez, kangren olan bir sorun çatışmayla çözülmez diyorlar. Eşref Bitlis bir rapor daha sunuyor Özal’a; oradaki komutanların bu işten nemalandığını, rant sağladığını söylüyor. Üç aktör yaşamını yitiriyor.”



Sakık açıklamadı

Sakık şöyle devam etti: “Özal’ın ölüm haberini aldığımızda, Öcalan şunu söyledi: ‘Öldürdüler, göreceksiniz size de yönelecekler, bana da suikast yapacaklar’. Bizim milletvekili arkadaşımız öldürüldü, bizi buradan alıp götürdüler. Cezaevine konulduk. Öcalan’a suikast girişiminde bulunuldu. Bunu yapanlar Doğan Güreş ve Tansu Çiller ekibiydi. Bize haber geldi; Öcalan’a suikast yapılacak haberiniz olsun denildi. Haberi o dönemdeki bir partinin genel başkanı, eski bir bakan aracılığı ile iletti bize. Öcalan Şam’dan ayrıldıktan sonra orada bombalar patladı. O gündür bugündür Kürt sorunu çözülmedi, acı dolu yıllar yaşandı.”

Bu açıklamalarının ardından Vatan gazetesinin görüştüğü Sırrı Sakık, yeni bir tartışmaya alan açmamak adına o partinin genel başkanını açıklamayacağını söyledi.



Erdoğan’a tehdit

Suudi Arabistan dönüşü Başbakan Erdoğan’ın ise “Beni de tehdit ediyorlar. Beni de öldürecekler” dediğini kaydeden Sakık, “Sabah Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni soruyor; ‘Kim tehdit ediyor’ diye. Genelkurmay’ın 27 Nisan muhtırasından sonra oluyor bu olay. Başbakan da ‘Siz bunu çok iyi bilirsiniz’ diyor. Başbakan’ın da hayatının tehlikede olduğunu Başbakan’ın ağzından duyuyoruz” dedi. Sakık, “Öcalan ‘Burada öldürülebilirim, Başbakanı da öldürebilirler, ihtilal de olabilir’ diyor. Bunları araştırmak gerekiyor” dedi.