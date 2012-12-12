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Sakık: Kürtlerin Kudüs'ü Uludere olacak

BDP'li Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Uludere olayı ile ilgili olarak Devlet Denetleme Kurumu'nun görevlendirmesini istedi

12 Aralık 2012 13:02

BDP Muş Milletvekili aynı zamanda Meclis İdare Amiri Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Uludere olayı ile ilgili olarak Devlet Denetleme Kurumu’nun (DDK) görevlendirmesini istedi. Sakık  "Çünkü Uludere’nin yaraları sarılmadığı sürece Kürtlerin Kudüs’ü Uludere olacaktır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Sakık, Cumhurbaşkanı'na seslenerek "Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen Uludere ile ilgili DDK’yı görevlendirin. Uludere’nin yaralarını sarmak herkesin görevi. Uludere’de evler mezara, mezarlar eve dönüştü. Tek tek araştırdım. Anayasa Mahkemesi’nde, Sayıştay’da, Danıştay’da, hiçbir bakanlığın müsteşarlığında Kürt, Alevi muhalif üye bulamazsanız." diye konuştu.
"Genelkurmay’da bir tane Kürt bulamazsınız. Siz, Türk ve Sünni ararsınız"diyen Sakık "20 kurum sayabilirim içerisinde bir tane Kürt, Alevi yoktur. 1994’teki devletin ret ve inkar politikaları neyse, bugün bir bütün olarak devam ediyor" dedi. Sakık, bu araştırmaya ilişkin verilerin yer aldığını söylediği kağıdı da kürsüde yırttı.

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