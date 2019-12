Sakık: Bu bir tehdit değil tespittir

T24 - BDP'nin İzmir İl Başkanlığı “Sandığa gitmiyoruz, oy kullanmıyoruz, boykot ediyoruz” adlı miting düzenledi. Mitingde konuşan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın şu sözleri mitinge damga vurdu: Kürtlerin can güvenliği tehlikedeyse, Başbakan'ın da, Genelkurmay Başkanı'nın da can güvenliği tehlikede.



BARIŞ ve Demokrasi Partisi (BDP) İzmir İl Başkanlığı'nca, “Sandığa gitmiyoruz, oy kullanmıyoruz, boykot ediyoruz” temalı miting düzenlendi. Mitinge katılan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve kapatılan DTP'nin Eş Başkanı Ahmet Türk, ortak çağrılarında, barıştan yana olduklarını, geçmiş yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Kürt halkına yönelik gerçekleştirilen faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdi.



Miting için Manisa'dan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın resmi plakalı makam otomobiliyle İzmir'e gelen kapatılan DTP'nin Eş Başkanı Ahmet Türk ve BDP eski milletvekili Aysel Tuğluk, Çiçekli Köy yakınlarında yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı. Yaklaşık bin 500 polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı konvoyun ilerleyişi sırasında Sakık, Türk ve Tuğluk'un daha sonra bindikleri parti otobüsü, Bornova Osman Kibar Meydanı yakınlarında bozuldu. Mazot arızası nedeniyle bir süre duran otobüs, bakımının yapılmasının ardından konvoyla hareket ederek BDP İzmir İl Başkanlığı'nın önüne geldi. Burada da geniş güvenlik önlemi alırken, Basmane Meydanı ve partiye çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Mitingin başladığı saatlerde yakındaki işhanının bir bürosunda çıkan küçük çaplı yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti. Terör örgütü ve elebaşısı Abdullah Öcalan'ın lehine Kürtçe ve Türkçe pankartların açılıp, sloganların atıldığı mitingin açılış konuşmasını yapan BDP İzmir İl Eş Başkanı Mukaddes Kubilay, “Sandığa gitmiyoruz, boykot ediyoruz. Demokratik olmayan anayasayı oylamıyoruz” dedi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı mitingteki, “Kürdistan özerkliğini selamlıyoruz” yazılı pankartta dikkat çekti.





BAŞBAKAN'IN CAN GÜVENLİĞİ YOK



BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ta, “Aslında en büyük eşitsizlik bu otobüs. Biz parti olarak gereken parayı alamıyoruz. Diğer partilere para var, bize tek kuruş yok. İçinde barış olmayan, Kürtlerin olmadığı bir anayasa bizim anayasamız değil. İnegöl, Hatay Dörtyol'daki olayları izledik. Kürtlere baskı uygulayarak boyun eğdireceklerini zannediyorlar. Sayın Başbakan, Kürtleri yok sayanlar, Kürtlere boyun eğdiremez. Kürtlerin can ve mal güvenliği yoksa, Başbakan'ın da, Genelkurmay Başkanı'nın da yoktur. Yanılmayın. Sizin can güvenliğiniz, bizim can güvenliğimizdir. Bizim can güvenliğimiz, sizin can güvenliğinizdir. Türkiye'de bütün halklar birbirine karşı sigortadır. Bunu görmezden gelirseniz, geçmişte yapılanların altında kalırsınız. Bu bir tehdit değil, durum tespitidir. Kürt coğrafyasında faili meçhul cinayetler işlendi. Böyle bir devlet olur mu. İşte, BDP bu faili meçhul cinayetlerin aydınlanmasi için mücadele ediyor. Derhal, Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulmalıdır. Kürt ve Türk halkından özür dilenerek barış sağlanmalıdır. Anayasaya yama yapılmamalıdır. Bizim tahammülümüz yok. Türk ve Kürt çocukları ölüyor. Bunun bedelini siyasi iktidar ileride ödemek zorundadır” diye konuştu.





EYLEMSİZLİK SÜRECİ DERHAL BAŞLAMALI



Konuşmasına Kürtçe başlayan, kapatılan DTP'nin Eş Başkanı Ahmet Türk ise, “Bir yıl önce İzmir'e geldim. Bazı provakasyonlar yapıldı. Halklar, karşı karşıya getirilmek istendi. Benim ağzımdan yanlış haberler yazıldı. Irkçı, milliyetçi kesimler bu olayı tezgahladı. Ben İzmirlileri suçlamadım, suçlayamam. Halkların kardeşliğini savunuyoruz. Biz bu mücadeleyi barış için yapıyoruz.



Özgürlüğe, barışa sevdalıyız. İnkar ve imha politikalarından vazgeçin. Sayın Başbakan, Türkiye'nin hiçbir sorunu yokmuş gibi olaylara bakıyor. Peki niye Kürtleri inkar ediyor. Sen, Kürtleri kabul etmek zorundasın. Anayasa değişikliği gündeme geldiği zaman çok önemli taleplerimiz oldu. Ancak kabul etmediler. Adil olmayan yüzde 10 barajı kaldırılsın dedik, dinleyen olmadı. Kürtler meclise girmesin diye hala duruyor. Terörle Mücadele Yasası'nın değişmesini istedik, bu da olmadı. Niye demokratik bir anayasada fikir ve düşünceye izin vermiyorsunuz? Şimdi ortada bir paket var. Ancak bunda demokrasi yok. AKP'nin elini güçlendirmek için yapılıyor. Bizi artık aldatamayacaksınız. Çok önemli bir sürecin içerisindeyiz. Açılım boş çıktı. Çatışma, ölüm istemiyoruz. Bir gün barışın geleceğine inanıyoruz. Eylemsizlik süreci derhal başlamalı.



Çatışan taraflar bir an önce ellerini tetikten çekmeli. Toplumsal uzlaşı, barış anayasası oluşturulmalı. Generallerin bile itiraf ettiği faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulsun. Bu talepler insani taleplerdir. Görmezden gelinen Kürt halkının talepleridir. Bu ülkede Kürt sorunu var. Muhatap Kürtler'dir. Aksi halde çözemezsiniz. Barışın yolunu açmak için çaba gösteriyoruz. Sadece size layık olmak için çaba gösteriyoruz. Sizler için varız. Sizin özlemleriniz, talepleriniz, sesiniz olmak için buradayız. Hep yanınızda olacağız” dedi.

Türk, ayrıca, “Siz bu ülkeyi iki santimetre farkla mı yönetiyorsunuz? Bu ülkeyi aklınızla yönetin” dedi.

Konuşmaların ardından miting, olaysız sona erdi.