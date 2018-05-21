Sakıb Aytaç, Antalyaspor'a veda etti

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor\'da sezon sonu sözleşmesi sona eren Sakıb Aytaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 yıl forma giydiği takımına veda etti.

Antalyaspor\'da sezon sonu sözleşmesi sona eren Sakıb Aytaç, takımına veda etti. Almanya\'da ameliyat olması nedeniyle takımından bir süre ayrı kalan Sakıb, yurda dönüşte uçağın camından çektiği fotoğrafla sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Sakıb\'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: \"4 yıl acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle Antalyaspor için elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Oynadığım 11 maç ile şampiyonluk yaşadım. Bu forma için ter döktüm göz yaşı döktüm. 4 ay önce acil ameliyat olmam gerekirken takımımın en zor zamanlarında birileri gibi kaçmadan acılar içinde 13 maça çıktım. Yine de o kaçanlar yerine ben eleştirildim. Bugün ayrılık vakti geldi evime dönüyorum. Huzurlu ve mutluyum.\"

Sakıb, açıklamasını 4 yıl beraber mutluluk ve üzüntüleri paylaştığı takım arkadaşları ve teknik direktörlerine teşekkür ederek tamamladı. Sakıb\'ın açıklamasındaki \'4 ay önce acil ameliyat olmam gerekirken takımımın en zor zamanlarında birileri gibi kaçmadan acılar içinde 13 maça çıktım. Yine de o kaçanlar yerine ben eleştirildim\' sözleriyle Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto\'o\'yu kastettiği iddia edildi.

(FOTOĞRAFLI)