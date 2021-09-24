Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Altay maçı için U-19'dan 3 takviye

Bu akşam deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, maç kadrosuna U-19 Akademi Takımı oyuncularından Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar dahil edildi.

Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, Süper Lig’in 7. haftasında, bugün saat 20.00’de İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda Altay ile karşılaşacak.

U-19 Akademi Takımımızın oyuncularından; Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar, siyah-beyazlılarımızın Altay maçı kamp kadrosuna dahil edilmiştir." ifadelerine yer verildi. (TRT Spor)

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