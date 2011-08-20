-''Sakatlıklardan uzak bir sezon için'' deve kestiler İZMİR (A.A) - 19.08.2011 - Karşıyaka Taraftarlar Derneği, Bank Asya 1. Lig ekibi Karşıyaka'nın kazasız, sakatlıklardan uzak bir sezon geçirmesi dileğiyle deve kesti. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde bir araya gelen, kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup taraftar, takım lehine tezahürat yaptı. Devenin kesimi sırasında taraftarlar, ''Biz o forma için ölürüz, siz savaşın yeter'' pankartı da açtı. Kesilen devenin kanı, kulübün oyuncuları ile teknik direktörü Reha Kapsal'ın alnına sürüldü. Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, her sene sezon öncesi, kazasız, sakatlıklardan uzak, hayırlı bir sezon olması dileğiyle kurban kestiklerini, bu sene kurban olarak deveyi tercih ettiklerini belirtti. Yaklaşık 400 kiloluk devenin etinin ''Kimse Yok Mu Derneği'' aracılığıyla Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını kaydeden Kırmacı, 7 kiloluk paketler halinde ailelere dağıtılacağını söyledi. Bu arada Karşıyaka'nın, bir süre önce Ankaragücü'nden transfer ettiği Muhammed Türkmen ile yollarını ayırdığı açıklandı.