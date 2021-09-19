Sakatlıklar Sergen Yalçın'ı zorluyor; 7 gün içinde 3 farklı kadro sahaya çıkacak

Beşiktaş’ta sakatlık yaşayan oyuncu sayısı 8’e yükseldi. Teknik direktör Sergen Yalçın, 7 gün içinde oynanacak 3 maça farklı kadrolarla çıkmaya hazırlanıyor.

Süper Lig’in 5. haftasında Fraport Tav Antalyaspor’u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta, Necip Uysal ve Mehmet Topal, sakatıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sezonun henüz 5 haftası geride kalırken, siyah beyazlılarda sakatlık ve sağlık problemi yaşayan oyuncu sayısı 8’e yükseldi.

Hafta içinde Süper Lig’de Adana Demirspor ve Altay karşısına 3 gün ara ile çıkacak Beşiktaş’ta savunma hattındaki sıkıntı öne çıkıyor.

Vida ve Umut Meraş'ın yanı sıra Necip ve Mehmet Topal da, söz konusu iki maçta forma giyemeyecek.

Tedavileri süren Alex Teixeria ve N’Koudou ise 28 Eylül’deki Ajax maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

İdeal kadrosunu kurmakta zorlanan Sergen Yalçın, 1 haftada oynanacak bu 3 karşılaşmada farklı 11 tercihlerinde bulunacak.