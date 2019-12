Sakatlık sezonunu açtı

Tempo24- Sık sık sakatlandığı için oynadığı takımlarda kimi zaman istikrar problemi yaşayan Harry Kewell, Galatasaray’daki ilk sakatlığını önceki akşam basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda yaşadı. Avustralyalı yıldız, bir ya da iki hafta sahalardan uzak kalacak. Kewell’ın Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu maçlarına yetişip yetişmeyeceği netlik kazanmadı.



Bu arada Liverpool’dan transfer edilen 30 yaşındaki yıldız GSTV’ye yaptığı açıklamada Sarı-Kırmızılı yönetimin transferinde gösterdiği isteğin karşılığını, iyi futbol oynayarak vermek istediğini söyledi. Kewell, Galatasaraylı taraftarlardan da övgü dolu sözlerle bahsederek, “Galatasaray taraftarının her an her yerde olabileceğini gördüm. Tutkulu bir sevgi anlayışları var” dedi.