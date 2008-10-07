Sakatlık kâbusu



Hamit, Nihat, Tuncay ve Semih’ten yoksun olan millilerde, sakatlıkları süren Gökhan Ünal, Gökhan Gönül, Gökhan Zan, Emre Belözoğlu, Gökdeniz ve Mehmet Topuz da aday kadrodan çıkarıldı







2010 Dünya Kupası eleme grubunda 11 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da Bosna Hersek, 15 Ekim Çarşamba günü ise deplasmanda Estonya ile kritik iki maça çıkacak olan A Milli Takım’da sakatlık krizi had safhaya ulaştı.



Uzun süredir sakat olan Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop’tan yoksun olan ay-yıldızlı ekip dün 6 yıldızını daha kayıp verdi. Yapılan kontroller, kulüp sağlık ekipleri ve oyuncularla gerçekleştirilen görüşmelerden sonra Gökhan Gönül, Gökhan Zan, Gökhan Ünal, Gökdeniz Karadeniz ve Emre Belözoğlu sakatlıkları yüzünden kadrodan çıkarıldı.

Mehmet Topuz’un ise uzun süredir devam eden mide-bağırsak sorunları yüzünden kadro dışında bırakıldığı açıklanırken, sakatlıkları bulunan diğer oyuncular Arda Turan ve Mevlüt Erdinç’in tedavilerinin ise sürdürüldüğü bildirildi.



Üst üste gelen sakatlıklar yüzünden önceki akşam Bursaspor’un tecrübeli kaptanı Yusuf ve Kayserispor’un golcü oyuncusu Turgay’ı kadroya çağıran Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim dün yardımcıları ve doktorlarla bir toplantı yaparak son durumu masaya yatırdı.

Ay-yıldızlı ekip dün akşam saatlerinde Swiss Otel’de toplanarak kampa girdi. Milliler, Bosna Hersek karşılaşmasının ilk çalışmasını bugün sabah Fatih Terim yönetiminde Ali Sami Yen Stadı’nda basına kapalı olarak gerçekleştirecek.



