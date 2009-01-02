'Sakatlık istemiyorum'



Beşiktaş Teknik Direktörü, önceki günkü idmanda sakatlık bahanesiyle karşısına gelen milli stopere sert çıktı: "Bundan sonra ağzından sakatlık kelimesini duymayacağım."



BEŞİKTAŞ’ta sık sık sakatlandığı için adı ’Cam Adam’a çıkan ve bu yüzden büyük tepki çeken Gökhan Zan’a son uyarı teknik direktör Mustafa Denizli’den geldi. Siyah beyazlı takımın önceki gün basına kapalı yaptığı idmanda, "Hocam, sakatlığım var. Bu yüzden zorlanıyorum" diyen milli stopere tecrübeli teknik adamın sert bir tepki verdiği öğrenildi.



"Bundan sonra karşıma sakın sakatım diye çıkma" diyerek Gökhan’a gözdağı veren Denizli’nin daha sonra şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "Ben yoluma sağlam futbolcularla devam etmek istiyorum. Maç içerisinde pozisyon oluşur sakatlanırsın, ona bir şey demem. Ancak, maçlardan önce ve idmanlarda sakatlık bahanesiyle yanıma gelme. Eğer maçlara bu şekilde çıkarsan kafana takarsın ve başarısız olursun. Gerçekten sakatsan, git evine dinlen. Bundan sonra ağzından ’sakatım’ lafını duymak istemiyorum."



Kimseye aracı olmayın



Beşiktaş defansının Türkiye ve Çek Cumhuriyeti milli takımlarının önemli isimlerinden oluştuğunu hatırlatan Denizli, "Gökhan Zan, İbrahim Toraman gibi önemli isimlerin daha dikkatli oynayıp sakatlanma riskinden uzaklaşmaları gerekir. En ufak sakatlık ve sorun defansta sistemi bozuyor" dedi.



Yardımcıları Tayfur Havutçu ve Zafer Öğer’i de bu konuda uyaran Mustafa Denizli, "Sakatlık bahanesiyle idmana çıkmak istemeyen futbolculara aracılık yapmanızı istemiyorum. Futbolcularımızın sakatlıklarıyla ilgili sorunları kulübümüzün sağlık kurulu başkanı Prof. Dr. Mete Düren ve Ayhan Optur’la görüşeceğiz" dedi.



Bahane üretmiyorum



Denizli’nin sert çıkışı sonrası kendini savunan Gökhan Zan, "Hocam sorunum olmasa sizi rahatsız etmezdim. Ağrılarım var. Bu da istediğim hareketleri yapmamı zorlaştırıyor" dedi. Milli stoper şöyle devam etti: "Benim için ’A Milli Takım’a gelince sağlam, Beşiktaş’ta sakat’ diyorlar. Bu sözler gerçeği yansıtmıyor. Bahane üretmiyorum."



