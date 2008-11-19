Sakatlığım tamamen geçti



Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Alex de Souza, sakatlığının tamamen geçtiğini belirterek, ''Oynayıp oynayamayacağıma Aragones karar verecek'' dedi.





Alex, FB TV'te katıldığı bir programda soruları yanıtladı.



Sakatlık durumuyla ilgili bilgi veren Brezilyalı futbolcu, kendini iyi hissettiğini belirterek, ''Sakatlığım geçmiş durumda. Bugün takımla birlikte çalışmalara başladım. Hafta sonuna kadar çalışmalarımı takımla birlikte sürdüreceğim. Oynayıp oynamayacağıma Aragones karar verecek'' diye konuştu.



Ligde Ankaragücü ile yapacakları maçla ilgili görüşlerini, ''Her maçımız gibi bu maç da önemli. Kendi evlerindeki maçlarını kazandılar ve bir çıkış yakaladılar. Kupada olduğu gibi, ligde de onları yenmek istiyoruz. Zorlu bir maç olacak, ama iyi mücadele edeceğiz'' şeklinde açıklayan Alex, takımın, Arsenal maçıyla başlayan çıkışı konusunda, ''Yeni bir hocamız var ve bir adaptasyon süreci gerekiyor. Bundan önceki antrenörümüz Zico ile 2 yıl çalıştık, başarılar yakaladık. Yeni teknik direktörümüz Luis Aragones ise birkaç aydır burada. Bir adaptasyon süreci gerektiriyordu. Hem büyük maçların takımın havasını değiştirmesi, hem alınan sonuçlarla motivasyonun artması, hem de adaptasyon sürecinin artık aşılmaya başlanması, ivme kazanmamızı sağladı'' dedi.



Zico ve Aragones'i karşılaştırmanın haksızlık olacağını, ikisinin çalışma sürelerinin aynı olmadığını vurgulayan Alex, ''Gözle görülenlerin dışında ufak tefek değişiklikler var. Hocamızın bir oyun anlayışı var ve biz bunu yavaş yavaş anlıyoruz, ancak şu anda gözle görülür bir farklılık sezemeyiz. Karşılaştırma yapmak yanlış. Karşılaştırmayı sezon sonunda yapmak gerekir. Daha önceki oyunlarımıza, bir sezon içindeki oyunlarımıza bakıp, sezon sonunda bir karşılaştırma yapmak daha mantıklı. Kesin, net yargılara o zaman bakabiliriz'' diyerek sözlerini tamamladı.

