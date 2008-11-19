T24 LogoT24 Logo
Spor

Sakatlığım tamamen geçti

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Alex de Souza, sakatlığının tamamen geçtiğini belirtti...

19 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Alex de Souza, sakatlığının tamamen geçtiğini belirterek, ''Oynayıp oynayamayacağıma Aragones karar verecek'' dedi.


Alex, FB TV'te katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Sakatlık durumuyla ilgili bilgi veren Brezilyalı futbolcu, kendini iyi hissettiğini belirterek, ''Sakatlığım geçmiş durumda. Bugün takımla birlikte çalışmalara başladım. Hafta sonuna kadar çalışmalarımı takımla birlikte sürdüreceğim. Oynayıp oynamayacağıma Aragones karar verecek'' diye konuştu.

Ligde Ankaragücü ile yapacakları maçla ilgili görüşlerini, ''Her maçımız gibi bu maç da önemli. Kendi evlerindeki maçlarını kazandılar ve bir çıkış yakaladılar. Kupada olduğu gibi, ligde de onları yenmek istiyoruz. Zorlu bir maç olacak, ama iyi mücadele edeceğiz'' şeklinde açıklayan Alex, takımın, Arsenal maçıyla başlayan çıkışı konusunda, ''Yeni bir hocamız var ve bir adaptasyon süreci gerekiyor. Bundan önceki antrenörümüz Zico ile 2 yıl çalıştık, başarılar yakaladık. Yeni teknik direktörümüz Luis Aragones ise birkaç aydır burada. Bir adaptasyon süreci gerektiriyordu. Hem büyük maçların takımın havasını değiştirmesi, hem alınan sonuçlarla motivasyonun artması, hem de adaptasyon sürecinin artık aşılmaya başlanması, ivme kazanmamızı sağladı'' dedi.

Zico ve Aragones'i karşılaştırmanın haksızlık olacağını, ikisinin çalışma sürelerinin aynı olmadığını vurgulayan Alex, ''Gözle görülenlerin dışında ufak tefek değişiklikler var. Hocamızın bir oyun anlayışı var ve biz bunu yavaş yavaş anlıyoruz, ancak şu anda gözle görülür bir farklılık sezemeyiz. Karşılaştırma yapmak yanlış. Karşılaştırmayı sezon sonunda yapmak gerekir. Daha önceki oyunlarımıza, bir sezon içindeki oyunlarımıza bakıp, sezon sonunda bir karşılaştırma yapmak daha mantıklı. Kesin, net yargılara o zaman bakabiliriz'' diyerek sözlerini tamamladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24