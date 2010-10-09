-SAKATLIĞI OLAN MESUT ÖZİL, MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILMADI BERLİN (A.A) - 09.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde dün oynanan Almanya-Türkiye maçında sakatlanan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya'nın 12 Ekim Salı günü oynayacağı Kazakistan maçı kadrosundan çıkarılmadı. Almanya Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, Almanya'nın 3-0 kazandığı karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanan 22 yaşındaki Mesut'un Kazakistan'a götürüleceği belirtildi. Açıklamada, teknik direktör Joachim Löw'ün, Mesut'un Kazakistan maçında oynayıp oynamayacağına pazartesi günü doktorlara danıştıktan sonra karar vereceği kaydedildi. Mesut, dünkü maçta 90. dakikada oyundan alınmıştı.