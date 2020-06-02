Sakatlığı bulunmayan Max Kruse çalışmalara katılmıyor

Sakatlığı bulunmadığı halde ağrılarını bahane edip Fenerbahçe ile çalışmalara katılmayan Max Kruse'nin isteksiz tavırları yönetimi düşündürüyor.

7 Mart'ta Denizlispor maçında sakatlanmasının ardından 3 aya yakın bir zaman geçse de Kruse, çalışmalarını aksatmaya devam ediyor.



Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Riva'daki kampta bulunan Alman yıldız, ağrılarını bahane edip takımla birlikte çalışmalara çıkmıyor ve salonda bireysel olarak güç depoluyor.



Bu tavırlarıyla yeni sezonda takımda olmak istemediğini ortaya koyan Kruse'nin davranışları yönetimi düşündürüyor.



Yönetim, 7 milyon Euro'luk satış geliri elde etmek için oyuncusundan kalan 8 haftada yüksek performans bekliyor ama hazır olmayan Alman futbolcu ilk hafta oynayamayacak.