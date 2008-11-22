Sakatlığa karşı basınç!..



Belçika 1. Ligi'nde mücadele eden Charleroi Kulübü, oyuncularının sakatlıklarının çabuk iyileşmesi için yüksek basınç odası kullanıyor.



Fransa'da AS Monaco'nun ilk kez bu sistemi kullandığını belirten kulüp yetkilileri, Belçika'da da doktor Marc Willem'in bu projeden çok iyi sonuç aldığını söyledi.



Örnek olarak Racing Charleroi'da oynayan futbolculardan Diallo'da tespit edilen yan bağlardaki yırtıkların normalde 6 haftada iyleşmesi gerekirken, yüksek basınç odasında tedavi gördükten sonra 3.5 haftada yeniden eski formuna girebildiği belirtildi.



Doktor Willem, futbolcuların 90 dakika boyunca bu yüksek basınç odasında oturduklarını, daha sonra oksijen maskesi takılarak, oyunculara oksijen verildiğini ve böylece adalelerin daha çabuk iyleştiğini ifade etti.



Willem, bunun bir doping yöntemi olmadığını hatırlatarak, ''Tamamen legal bir metot. Bu odada geçirdikleri süre içerisinde futbolcular hem kitap okuyor hem de müzik dinliyorlar. Ancak play statione gibi elektronik malzemelerin bu odaya girmesi yasak. Çünkü bu aletler odadaki elektronik cihazların frekansını bozuyor'' dedi.



