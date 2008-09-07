Sakatlardan iyi haber

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolculardan Tümer ve Selçuk'un 8 Eylül Pazartesi, Deivid ve Vederson'un ise Ekim ayından başlayarak takımla birlikte çalışabilecekleri açıklandı.Kulüp doktoru Piyer Arzuman, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Selçuk ve Tümer'in sakatlıklarının geçtiğini belirterek, ''Selçuk ve Tümer sakatlık dönemini atlattı. Bu iki oyuncu pazartesi gününden itibaren takımla birlikte çalışacak'' dedi.