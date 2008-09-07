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Spor

Sakatlardan iyi haber

F.Bahçe'de Deivid ve Vederson'un ekim ayında, Selçuk ile Tümer'in ise gelecek hafta takımla çalışacağı bildirildi.

07 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Deivid ve Vederson'un ekim ayında, Selçuk ile Tümer'in 8 Eylül Pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlayabilecekleri belirtildi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolculardan Tümer ve Selçuk'un 8 Eylül Pazartesi, Deivid ve Vederson'un ise Ekim ayından başlayarak takımla birlikte çalışabilecekleri açıklandı. 



Kulüp doktoru Piyer Arzuman, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Selçuk ve Tümer'in sakatlıklarının geçtiğini belirterek, ''Selçuk ve Tümer sakatlık dönemini atlattı. Bu iki oyuncu pazartesi gününden itibaren takımla birlikte çalışacak'' dedi.


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