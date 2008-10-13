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Spor

Sakatlar kontrol edildi

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

13 Ekim 2008 03:00


Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Samandra Tesisleri'nde yapılan antrenmanın öncesinde teknik direktör Luis Aragones futbolcular ile sahada 5 dakika süren bir toplantı yaptı.
Toplantının ardından sarı lacivertli sporcular, istasyon çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan futbolcular Semih, Gökhan, Alex, Emre ve Josico sağlık kurulu başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından kontrolden geçirildi.

Kontrollerin ardından Semih takımdan ayrı koşu yaparken, Josico ve Alex istasyon çalışmasına katıldı. Gökhan ve Emre'nin ise salonda çalıştığı bildirildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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