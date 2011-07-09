-SAKATLANAN UĞUR ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI DÜZCE (A.A) - 09.07.2011 - Alim Tunçay - Düzce'de kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kaynaşlı İlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, geniş alanda pas çalışmasının ardından kanatlardan ortalarla gol çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler, yarı sahada yapılan 4 minyatür kaleli maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana çıkmayan Emmanuel Emenike, Sezer Öztürk, Selçuk Şahin ve Issiar Dia'ya sabah saatlerinde sahada laktat testi yapıldığı bildirildi. Antrenman sırasında da Daniel Güiza, Gökhan Gönül ve Semih Şentürk yan sahada laktat testinden geçti. Emre Belözoğlu, Mehmet Topuz ve sol üst adalesinde zorlama olan Gökay Iravul ise yan sahada özel programa göre çalıştı. Dün akşam antrenmanında takımdan ayrı çalışan genç oyuncu Mehmet Topçu, bugün takımla antrenman yaptı. Tedavileri devam eden Serdar Kesimal ve Mamadou Niang, antrenmana çıkmadı. Copa Amerika'da mücadele eden Uruguay Milli Takımı'nda yer alan Diego Lugano ve Brezilya Milli Takımı kadrosunda bulunan Andre Santos takıma daha sonra dahil olacak. Bu arada, önceki gece kampa katılan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer'in İstanbul'a döndüğü bildirildi. -UĞUR SAKATLANDI- Antrenmanda minyatür kale maç sırasında sakatlanan Uğur Boral, çalışmaya devam edemedi. Bilica ile girdiği bir pozisyonda acıyla yere düşen Uğur'a sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Sol ayak bileği sarılan Uğur, sağlık ekiplerine tutunup, sekerek saha kenarına alındı. Uğur'un sol ayak bileği burkulduğu bildirildi. -LAKTAT SONUÇLARI GEÇEN SENENİN ÜZERİNDE- Futbolculara yapılan laktat testlerinin sonuçlarının geçen senenin çok üzerinde çıktığı açıklandı. Takım içinde en yüksek değerlerin Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Semih'te çıktığı, geçen seneye göre kendi içinde en yüksek aşamayı kaydeden oyuncunun ise Cristian olduğu bildirildi. Kaptan Alex'in de geçen seneye göre dayanıklığının daha fazla arttığının görüldüğü kaydedildi. -KOCAMAN, DAKİKADA 22-23 PAS İSTİYOR- Antrenmanlar sırasında futbolcularını sık sık uyaran Aykut Kocaman, oyuncularından idmanlarda yapılan maçlarda daha çabuk olmalarını istiyor. Sık sık oyuncularını ''Çabuk, çabuk'' diye uyaran Kocaman'ın maçlarda oyuncularından dakikada 22-23 pasa ulaşmalarını istediği öğrenildi. -GÜVENLİK ÖNLEMİ ARTIRILDI- Tesise hafta sonu daha fazla sarı-lacivertli taraftar gelmesi beklendiği için tesisin etrafından güvenlik önlemlerini artırdı. Tesis etrafında kulübün özel güvenlik elemanları ve yaklaşık 100 kişilik jandarma ekibi güvenlik önlemleri aldı. Antrenmanı izlemek için tesise gelen taraftarların tesisin içine girmelerine izin verilmedi. Daha önceki antrenmanlarda tesisin içinde kale arkasında çalışmayı izleyen taraftarlar, bu kez sahaların yanındaki yoldan antrenmanı takip etti. Bazı taraftarlar uzak yerlerden futbolcuları görmeye geldiklerini belirterek, içeri alınmamalarına tepki gösterdi. -ÇOCUKLAR İÇERİ ALINDI- Düzce Fenerbahçe futbol okulundan gelen yaklaşık 50 öğrenci, bir süre diğer taraftarlarla birlikte yolun kenarında bekledikten sonra kale arkasına alındı. Burada futbolcular ve Aykut Kocaman için tezahürat yapan çocuklardan bazıları antrenman sonunda sahaya alınarak, oyuncularla fotoğraf çektirdi. Çocuklar kaptan Alex'e çiçek verirken, Brezilyalı oyuncudan imza aldılar. Kaptan Alex, daha sonra kale arkasında bekleyen çocukların yanına da giderek, imza dağıttı. Fenerbahçe, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.