Sakatlanan Hutchinson, Atiker Konyaspor maçında yok

Siyah beyazlıların en önemli isimleri arasında yer alan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'un son antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.



Yıldız futbolcunun yanı sıra, kupa maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun da Konyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Şişmanoğlu'nun sağ uyluk ön adelesinde yırtık tespit edildiği aktarıldı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi. Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson'un yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"