T24 LogoT24 Logo
Spor

Sakatlanan Hutchinson, Atiker Konyaspor maçında yok

Beşiktaş'ın son antrenmanında sakatlanan Atiba Hutchinson, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek

27 Ocak 2017 20:24

Siyah beyazlıların en önemli isimleri arasında yer alan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'un son antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Yıldız futbolcunun yanı sıra, kupa maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun da Konyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Şişmanoğlu'nun sağ uyluk ön adelesinde yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi. Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson'un yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

ETİKETLER

Atiker KonyasporbeşiktaşsakatlıkAtiba Hutchinson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24