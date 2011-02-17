-SAKAT FUTBOLCULAR ALTER G'DE TEDAVİ EDİLCEK İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında yaşanan sakatlıkların tedavi sürecini kısaltmak ve tedavi uygulamalarının verimini artırmak amacıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ''Alter G'' adlı, yer çekimsiz koşu bandı olarak da bilinen yeni bir cihaz getirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, uzaydan dönen astronotların yer çekimine uyum sürecini hızlandırmak için bulunan, daha sonra sakatlık yaşayan sporcuların tedavisinde de kullanılmaya başlanan, başta NBA takımları olmak üzere Avrupa'da birçok spor kulübünde bulunan sistemin, Türkiye'de ilk kez Fenerbahçe Kulübü sporcularının kullandığı bildirildi. Sistem ve cihazın, yurt dışındaki birçok üniversitenin fizik tedavi ve rehabilitasyon servislerinde de kullanıldığı belirtildi. Sistemle ilgili bilgi veren Fenerbahçe futbol takımı bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan, ''Makinenin çalışma sistemi, öncelikle üzerindeki kişiye göre kendini ayarlıyor, basınç uygulamasına dair. Ön tarafı bilgisayar olan bir alet bu. Bu cihazla 70 kiloluk bir oyuncuyu, sanki 14 kiloymuş gibi koşturabilirim'' dedi. Arslan, sistemin belli bir süre uzayda kalan astronotların dünyaya döndükten sonra yaşayabileceği sorunları çözmek için kullanıldığını anlatarak, şunları kaydetti: ''Belli bir zaman uzayda kalan astronotlar, dünyaya döndüklerinde kassal akrofiye uğruyorlar. Bunları antrene etmeye çalıştıkça sakatlıklar yaşıyorlar. Bu sakatlıkları önlemek için bir sistem arıyorlar ve aydaki düşük seviyedeki yer çekimi göz önüne alınarak kademe kademe astronotlara yer çekimi yüklemesi yaptırılıyor. Sonunda astronot, dünya seviyesine adapte oluyor. Bu sırada insanların aklına sporcuların yaşadığı sakatlıklar geliyor ve 'Acaba onlarda da kullanılabilir mi' diye soruyorlar. İlk denemelerde olumlu sonuçlar veriliyor. Dünya çapında bir çok kulüp bu sistemi kullanıyor.'' Fenerbahçe Kulübü Doktoru Ertuğrul Karanlık ise sistemin, özellikle bacaklarda yaşanan sakatlıkların tedavisinde etkili olduğunu dile getirerek, ''Kalçadan başlayan sakatlıklarda, bağlarda bir sakatlık yaşandığı zaman işimize yarayacak bir cihaz bu. Emre bir yırtık yaşamıştı, bu alet sayesinde koşulara başlattık ve takımla çalışmalara başladı. Alt baldırında zorlama olan Issiar Dia bu aletle hemen koşulara başlıyor. Türkiye'de ilk kullanan kulüp biziz. Önde gelen Avrupa takımları da kullanıyor. ABD'de özellikle NBA'de çok kullanılıyor'' ifadelerini kullandı. Sistemin Boston Celtics, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings gibi NBA takımları ile AC Milan, Bayern Münich, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Real Madrid gibi Avrupa takımlarında da kullanıldığı vurgulandı.