Sakat elle yarıştı, şampiyon oldu!

Ağrı'da düzenlenen Halter Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 85 kiloda podyuma çıkan Denizlili sporcu Mehmet Avcıl, sakat olmasına rağmen şampiyonluğa ulaştı.

DHA'da yer alan habere göre; sağ el tarak kemiğinde zedelenme meydana gelen Mehmet, buna rağmen toplam 295 kilogram kaldırmayı başardı. Denizli Akademi Spor Kulübü adına yarıyan Mehmet Avcıl, Temmuz ayında Türkmenistan'da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giymeye de hak kazandı.



Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu, Mehmet'le gurur duyduklarını söyledi.