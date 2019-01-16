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Sakat doğan kuzuya evladı gibi bakıyor

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde yaşayan Fatma Şeren, ilçede çiftçilik yapan bir aileye ait sakat doğan kuzuyu sahiplendi

16 Ocak 2019 14:00

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde yaşayan Fatma Şeren, ilçede çiftçilik yapan bir aileye ait sakat doğan kuzuyu sahiplendi. ‘Yıldız’ adını verdiği sakat kuzuya çocuğu gibi bakan Şeren, onu yürütmeye çalışıyor.
İznik’in kırsal Çiçekli Mahallesi’nde oturan Fatma Şeren, bir çiftçiye ait olan ve 3 ayağı felçli doğan kuzuyu sahiplendi. ‘Yıldız’ ismini verdiği kuzuyu bir klinikte tedavi ettiren Şeren, yürüyebilmesi için hayvanın ayağına özel bir aparat yaptırdı. Hayvana kendi çocuğu gibi şefkat gösteren ve onu yürütmeye çalışan Şeren, \"Bir bebekten daha çok ilgi istiyor. Ona evladım gibi bakıyorum. Yıldız’a annelik yapıyorum. Birlikte yatıyor birlikte uyanıyoruz. Onu bir an olsun yalnız bırakmıyorum. Kuzuma verdiğim moral ile onu yürüteceğim çayırlarda koşacak tek gayem bu\" dedi.

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