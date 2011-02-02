-ŞAKASI BAŞINA İŞ AÇTI İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - İstanbul-Bodrum seferini yapmaya hazırlanan Atlasjet Havayolları'na ait uçaktaki bir yolcunun kabin görevlisine yaptığı ''Bagajın içinde bomba var. Dikkatli olun'' şakası paniğe yol açtı. Alınan bilgiye göre, Atlasjet Havayoları'nın KK-44 sefer sayılı seferiyle Bodrum'a gidecek 150 yolcu, saat 18.00'de uçağa alındı. Adının Şafak Cider olduğu öğrenilen bir yolcu, kendisine yardım etmek isteyen kabin görevlisine ''Bagajın içinde bomba var. Dikkatli olun'' demesi üzerine kabin memuru durumu kaptan pilota bildirdi. Pilotun olayı havalimanı kulesine bildirmesi üzerine güvenlik güçleri uçak içindeki yolcuları indirerek terminale götürdü. Yolcu uçağı da arama yapılmak üzere apronda güvenli bir bölgeye çekildi. Yapılan aramada bombaya rastlanmazken, uçak 3 saatlik bir gecikme ile Bodrum'a hareket etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şafak Cider adlı yolcu, İç Hatlar Büro Amirliği'ne getirildi. Turizmci olduğu belirtilen Cider'in ifadesinde kabin memuruna şaka yaptığını söylediği öğrenildi. Cider'in yarın Bakırköy Adliyesi'ne çıkarılacağı bildirildi.