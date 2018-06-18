Sakaryaspor'un başkanı Cevat Ekşi oldu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

Sakaryaspor\'un olağan kongresinde Cevat Ekşi başkan seçildi.

TFF 2\'nci Lig\'de üst lige çıkma şansını, oynadığı play-off finalinde kaybeden Sakaryaspor kongreye gitti. Olağan kongre takımın Rüstemler Tesisleri\'nde gerçekleşti. Mevcut başkan İsmail Gürses, kongrede yeniden aday olmadı. İş adamı Cevat Ekşi ve ekibi seçime tek listeyle girdi. Kongrede yapılan açık oylamada kulübün yeni başkanı Cevat Ekşi seçildi.

Cevat Ekşi, takımı hep birlikte şampiyon yapacaklarını belirterek, \"Sakaryaspor\'u daha yukarıya taşımak için talibiz. Herkesi Sakaryaspor çatısı altında birleştirerek, aile olmak istiyoruz. Hakkını söke söke alan bir Sakaryaspor sözü veriyorum. Kongrenin hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan Sakaryaspor olsun\" dedi.

FOTOĞRAFLI