Sakaryasporlu taraftarların son tezahüratı

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI (Sakarya) (DHA) - Sakaryaspor taraftarları yaklaşık 38 yıldır oynadığı Atatürk Stadyumu\'na veda etti.

Sakaryaspor\'un yaklaşık 38 yıldır evi olarak kullandığı Sakarya Atatürk Stadyumu, bir süre önce kentte yapılan yeni stadyumun faaliyete geçmesiyle kapatıldı. 8 Mayıs 2017 tarihinde Bayrampaşa ile oynanan play-off mücadelesi sonrasında kapanan stadyuma veda programı düzenlendi.

Sakaryaspor\'un hazırladığı \'Son Veda\' programına Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, yönetim kurulu üyeleri ve takımın taraftar grubu Tatangalar\'ın yüzlerce üyesi katıldı. Stadyumda bir araya gelen taraftarlar meşaleler yakarak son tezahüratlarını yaptı. Stadyumun duvarına \'Hatıraların bırakıldığı Sakarya Atatürk Stadyumu\'nu unutmayacağız\' yazan taraftarlar, duygusal anlar yaşadı.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi yaptığı konuşmada, \"Stadımıza veda ediyoruz, üzgünüz. Bu statta çok emeği olan insanlarımız var. 2002 yılında bir kaza atlattık. Orada rahmetli olan arkadaşlarımız var. Çok sıkıntılarla bugünlere geldik. Şu an üzüntüden de heyecandan da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ama üzücü bir durum. Yeni stadımızda daha iyi, daha güzel bir şekilde başarılara koşmak için elimizden geleni yapacağız\" dedi.

Tribünlerde rengarenk görüntüler oluşturan taraftarlar, yaptıkları tezahüratların ardından kol kola girerek stadyuma veda etti.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Stat çevresi

- Stat içinden taraftarlar

- Pankart asılması, duvarlara yazılar yazılması

- Taraftarların tezahüratları

- Konuşmalar

- Detaylar