Sakaryaspor'da haciz maça çıkmaya engel değil

Banka Asya 1'inci Ligi'nde düşme tehlikesi içinde bulunan Sakaryaspor Kulübü, yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçına haciz nedeniyle çıkmama gibi bir durumun söz konusu olmadığıni bildirdi.



Sakaryaspor Kulübü adına Genel Sekreter Hasan Hüseyin Aktürk tarafından yapılan açıklamada, "Sakaryaspor'a büyük şok”, “Eşine rastlanmamış icra”, “Sakaryaspor'un Kasımpaşa maçına çıkamama tehlikesi” başlıklarıyla haberler çıktığına dikkat çekti. Hasan Hüseyin Aktürk, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



“Söz konusu haberlerde İstanbul 13'üncü İcra Müdürlüğü'nün Sakaryaspor A.Ş. bünyesinde kayıtlı futbolcuların futbol oynamasını isteme hakkının haczine, resmi ve özel futbol müsabakalarından yasaklanmasına, dair karar verildiği, kararın da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtilmektedir. Bu haberlere konu olayın ayrıntıları şöyledir.

İkizler Tüketim Malları San.ve Tic. A.Ş. firması, Adidas markasının satıcı firması olup 2006 yılından kalan spor malzemesi satışından doğan alacağı nedeniyle, 2008 yılı Aralık ayı içinde kulübümüz aleyhinde İstanbul 13'üncü İcra Müdürlüğü'nün 2008/25678 sayılı dosyasıyla icra takibi başlatmıştır. İcra takibi dosyasında, borcumuzun ödenememesi nedeniyle, Futboly Federasyonu'ndaki, “yayın Gelirimize” ve yine Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki “isim hakkı” gelirlerimize haciz konmuştur. 2008 aralık ayı içinde gerçekleşen bu haciz işlemleri, icra hukuku mevzuatına uygun biçimde gerçekleştirilmiş olup kulübümüze tebliğ edildi.Söz konusu haciz işlemlerinin ötesinde, haberlere konu edildiği şekilde, “Sakaryaspor AŞ bünyesinde kayıtlı futbolcuların futbol oynamasını isteme hakkının haczedilmesine, resmi ve özel futbol müsabakalarından yasaklanmasına” dair bir karar verilmesi hukuken mümkün olmayan bir durumdur. Çünkü, icra prosedürü halen devam etmektedir. Alacağı karşılayacak hacizler de konmuştur.

Habere konu İcra Müdürlüğü yazısı, kulübümüze hiç bir şekilde tebliğ edilmemiştir. GSGM'den de kulübümüze bu konuyla ilgili bir bildirimde bulunulmamıştır. Kulübümüze bu konuyla ilgili herhangi bir tebligat ya da bildirimde bulunulması halinde, itiraza ilişkin tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Bu hukuki gerçeklerle Sakaryaspor'un sahaya çıkamaması gibi bir durumun hiç bir şekilde gerçekleşemeyeceğini bildiririz.”