Sakaryaspor-Niğde Belediyespor: 5-1

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI-(Sakarya), (DHA)

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Cihan Aydın (xxx), Serdar İla (xxx), Emir Kılıçarslan (xxx)

SAKARYASPOR: Ercüment (xx)- Yasir (xxx), Ramazan (xxx), Zafer (xxx), Tufan (xxx), Serdar (xxx), Ferhat (xxx), Talha (xxx) (Dk.65 Murat Akın xx), Ramazan (xxx) (Dk.80 Erçağ), Beykan (xxx), Mahir (xxx) (Dk.58 Batuhan xxx)

NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin (x)- Seçkin (x) (Dk.27 Uğur x), Mehmet (x) (Dk.86 Ali), Emre (x), Hakan (x), Tunç (x), Volkan (x) (Dk.65 Hasan x), Sefa (x), Cabir (x), Taner (x), Volkan (x)

GOLLER: Dk.6 Mahir, Dk.38-Dk. 53 (Penaltı) Beykan, Dk.74 Zafer, Dk.90 Murat (Sakaryaspor), Dk.16 Seçkin (Niğde Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mahir (Sakaryaspor), Emre, Cabir, Mehmet (Niğde Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor sahasında Niğde Belediyespor\'u 5-1 yendi.

6\'ncı dakikada Talha\'nın pasında topla buluşan Mahir topu ağlara gönderdi: 1-0.

16\'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Seçkin düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

38\'inci dakikada Ferhat\'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Beykan\'ın vuruşu ağlara gitti: 2-1.

53\'üncü dakikada Sakaryaspor\'un atağında rakibin müdahalesi sonrası Beykan yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi. Beykan penaltı atışını gole çevirdi: 3-1.

74\'üncü dakikada köşe vuruşunda Zafer kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 4-1.

90\'ıncı dakikada Batuhan\'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Murat topu ağlara gönderdi: 5-1.

Karşılaşma Sakaryaspor\'un 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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