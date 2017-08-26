Sakaryaspor-Karşıyaka: 0-0

GEBZE(Kocaeli), (DHA)

STAT: Gebze Alaettin Kurt

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xxx), Armağan Çekinmez (xxx), Ali Uğurtan Demirtaş (xxx)

SAKARYASPOR: Ercüment (xx)- Ramazan Sal (xx), Serdar Ümit (xxx) (Dk.67 Cem xx), Erçağ (xx), Beykan (xx), Ferhat (xx) (Dk.70 Ramazan Çevik xx), Ramazan Civelek (xx) (Dk.77 Muhammed x), Karahan Yasir (xxx), Coşkun (xx), Tufan (xx), Burak (xx)

KARŞIYAKA: Erhan (xx)- Arif (xx), (Dk.78 Harun x), Ali (xx), Mahmut (xx) (Dk.89 Muhammet), Battal (xxx) (Dk.90 Cenk), Mustafa (xx), Metin Peker (x), Abdulhamit (xx), Anıl (xx), Hakan (x), Onur (xx)

KIRMIZI KART: 90+4 Ali (Karşıyaka)

SARI KART: Coşkun (Sakaryaspor), Ali (Karşıyaka)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor\'un sahasının yapımının devam etmesi nedeniyle Karşıyaka ile Kocaeli\'nin Gebze İlçesi\'ndeki Alaeddin Kurt Stadyumu\'nda karşılaştı.

Her iki takımın taraftarlarının da ilgi gösterdiği karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Karşılaşma öncesi emniyet ekiplerinin Sakaryaspor otobüslerinde yaptığı aramada bir pompalı tüfek ile bıçak ele geçirildi. Bazı taraftarlar gözaltına alındı.

4\'üncü dakikada ceza alanın dışında topla buluşan Erçağ\'ı son anda kademeye giren Karşıyakalı oyuncu durdurdu.

12\'inci dakikada korner atışında kale önünde topa yükselen Karşıyakalı oyuncu ile Coşkun mücadelesinde geriye seken topu Erçağ ağlara gönderdi. Fakat öncesinde Coşkun\'un yaptığı harekete faul verilmesi nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

45\'inci dakikada Sakaryaspor ceza alanına giren Karşıyakalı oyuncular arka direkte yakaladıkları net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Sakaryaspor kalecisi Ercüment son anda topu çelerek kaleye giden topu engelledi.

66\'ncı dakikada serbest vuruşu kullanan Coşkun\'un şutu direği yanından az farkla dışarı çıktı.

72\'inci dakikada serbest vuruşta ceza alanı içerisindeki Beykan gelen topa yükseldi. Beykan\'ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

90+4\'\'üncü dakikada yaşanan gerginlikte ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Ali oyun dışı kaldı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.



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