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Spor

Sakaryaspor Kalpar ile imzaladı

Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine tecrübeli isim Hüseyin Kalpar’ı getirdi.

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

 

 

Altyapı tesislerinde düzenlenen törenle teknik direktör Kalpar, yardımcı antrenör Erol Servet Bağlar ve kaleci antrenörü Necati Uzun, yeşil-siyahlı kulüple birer yıllık anlaşmaya imza attı.

 

Sakaryaspor ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Kalpar, ''Şahsım ve ekibim olarak Sakaryaspor'da olmaktan duyduğumuz mutluluğu belirtmek istiyoruz. Sakaryaspor'u hep beraber çalışarak iyi bir noktaya getireceğimiz inancındayız. Çalışmalarımız bu doğrultuda sürecek. Kadrodaki oyuncularla ilgili bilgim var. Oyuncuları tanıma noktasında herhangi bir sıkıntımız yok'' dedi.

 

Sakaryaspor geçici yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Halit Evin ise yeni sezonda birlikte çalışacakları Kalpar'ın, Sakarya'ya gelirken kendilerine çok mutlu olduğunu söylediğini kaydetti.

 

Sakaryaspor'un yeni oluşum arayışı içinde olduğunu ifade eden Evin, ''Yeni sezonla ilgili biliyorsunuz ki, bir boşluk doğmuştu. Bugün, yarın ve öbür gün yeni oluşumla ilgili çalışmalar var. Büyük bir yönetim şekli oluşacak. Çarşamba günü bu gelişmeyle ilgili kapsamlı bir toplantı yapılacak. Çarşamba günü isimler şekillenmiş olacak'' diye konuştu.

 

Evin, yeşil-siyahlı ekibin 22 Temmuz'da Kızılcahamam'da kampa gireceğini sözlerine ekledi.

 

Kalpar, daha önce Diyarbakırspor, Gaziantepspor, Bursaspor ve Adanaspor gibi takımları çalıştırmıştı.

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