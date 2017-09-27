Sakaryaspor-Gümüşhanespor: 1-1

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xxx), Kadir Kantekin (xx), Anıl Usta (xxx)
SAKARYASPOR: Ercüment (xx)- Ramazan (xx), Cem (xx) (Dk. 86 Fatih ), Ramazan Çevik (xx), Beykan (xxx) (Dk. 75 Ercağ xx), Murat (xxx), Karahan (xx), Talha (xx), Coşkun (xx) (Dk. 90+3 Mahir), Tufan (xxx), Burak (xxx)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xx)- Salih (xx), Ziya (xxx), Musa (xxx), Oktay (xx), Taner (xx) (Dk. 64 Ramazan Işık xx), Mehmet (xxx), Muharrem (xx), Melih (xx), Dilaver (xx) (Dk. 83 Serhan x), Berk (xxx) (Dk. 75 Furkan xx)
GOLLER: Dk. 48 Burak (kendi kalesine), Dk. 62 Beykan (penaltı) (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Coşkun, Cem, Ramazan Sal (Sakaryaspor), Taner, Melih, Ramazan Şık (Gümüşhanespor)
İKİNCİ Lig Beyaz Grup 5\'nci hafta mücadelesinde Sakaryaspor, Bolu Atatürk Stadı\'nda karşılaştığı Gümüşhanespor\'la 1-1 berabere kaldı.
10’ucu dakikada, ceza sahası içinde topla buluşan Talha’nın şutu, kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.
48’nci dakikada Gümüşhanespor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Sakaryasporlu Burak, ceza sahası içinde ters vuruş yaparak topu kendi filelerine gönderdi: 1-0
61’nci dakikada Murat ceza sahası içinde yerde kaldı karar penaltı.
62’nci dakikada penaltıyı kullanan Beykan, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi: 1-1
89\'ncu dakikada Fatih\'in sağ kanattan ortasına Coşkun\'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
90\'ncı dakikada derinlemesine atılan pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Musa\'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. Musa\'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
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