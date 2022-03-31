Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaştı.
Yeni teknik direktör için düğmeye basan, Yılmaz Vural'la toplantı gerçekleştirdikten sonra anlaşma sağlayamayan yeşil beyazlılar, hoca konusunda Tuncay Şanlı'da karar kıldı.
Yerel basının iddiasına göre, Yılmaz Vural ile son anda anlaşamayan Sakaryaspor yönetimi, Tuncay Şanlı'yı göreve getirdi.
2. dönemi
Şanlı, 2016-2017 sezonunda Sakaryaspor'u çalıştırmış, 13 karşılaşmada takımın başında yer almıştı.
Çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Tuncay Şanlı, 1,69 puan ortalaması yakaladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, topladığı 71 puanla lider durumda bulunuyor.