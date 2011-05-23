-SAKARYASPOR BANKASYA 1. LİG'E YÜKSELDİ ANTALYA (A.A) - 22.05.2011 - Spor Toto 2. Lig play off final mücadelesinde Sakaryaspor, Bandırmapor'u 5-1 mağlup ederek Bank Asya 1. Ligi'ne yükseldi. Antalya'da düzenlenen Bank Asya 1. Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek Spor Toto 2. Lig play-off müsabakaları final maçında, Bandırmaspor ile Sakaryaspor, Mardan Antalyaspor Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Bandırmaspor'u Levent, Mesut (2) ve İlkay'ın (2) golleri ile 5-1 yenen Sakaryaspor, Bank Asya 1. Ligi'ne yükseldi. Bandırmaspor'un tek golü ise Enver'den geldi. Karşılaşmanın ardından Sakaryasporlu futbolcu ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmanın ardından sahaya atlayarak futbolculara sarılmak isteyen Sakaryasporlu taraftarlar güvenlik güçleri tarafından yakalanarak sahadan çıkarıldı. Bandırmasporlu taraftarlar ise maçın hakemine tepki göstererek sahaya çok sayıda pet şişe, çakmak ve koltuk attı. -MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada Sakaryaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan İlkay'ın Bandırmasporlu Muharrem'in darbesi ile yerde kalması üzerine hakem penaltı kararı verdi. Levent'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0 11. dakikada Levent'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mesut, kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş kaleye göndererek farkı ikiye çıkardı. 2-0 13. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Galip'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 35. dakikada Levent'in korner vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Mesut'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 3-0 44. dakikada Muharrem'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Enver, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek farkı ikiye indirdi. 3-1 64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bandırmasporlu Ali'nin sert vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 76. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mesut'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan İlkay'ın plasesi kalecinin solundan top ağlara gitti. 4-1 84. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Görkem'in pasında topla buluşan İlkay'ın vuruşunda top üst direğe çarparak filelere gitti. 5-1 Karşılaşmada başka gol olmayınca Sakaryaspor, Bandırmaspor'u 5-1 mağlup etti. Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Erdinç Sezertam xxx, Hüseyin Fidan xxx Bandırmaspor: Ergin x, Rıza x, Galip x, Mustafa Şen x, Ali x, Halil Çelik x (Dk. 46 Serkan x), Koray x (Dk. 76 Emrah x), Mustafa Emre x , Enver x, Orhan x, Muharrem x (Dk. 64 Fatih x Sakaryaspor: Harun xxx, Berat xxx, Gökhan xxx, Zafer xxx, Mesut xxx (Dk. 85 Metekan), Yunus xxx, Yasin xxx, İlkay xx, Şaban xxx, Levent xxx (Dk. 52 Gazenfer xxx), Muharrem Efe xxx (Dk. 76 Selim xx) Goller: Dk. 7 Levent, Dk. 11 ve Dk. 35 Mesut, Dk. 76, ve Dk. 85 İlkay (Sakaryaspor)Dk. 44 Enver (Bandırmaspor), Sarı Kartlar: Dk. 22 Mustafa Şen, Dk. 45 Ergin, Dk. 45 Galip (Bandırmaspor), Dk. 41 Yasin, Dk. 59 Mesut, Dk. 89 Metekan (Sakaryaspor)