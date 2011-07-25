-SAKARYASPOR: 0 - FENERBAHÇE: 3 SAKARYA (A.A) - 24.07.2011 - Sakaryaspor ile Fenerbahçe arasında yapılan hazırlık maçı, Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 56. dakikasında Sakaryaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Gökhan'ın verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Levent, meşin yuvarlağı az farkla kale direğinin üzerinden auta gönderdi. 64. dakikada Özer'in geliştirdiği atağı devam ettiren Semih'in arka direğe gönderdiği pasla buluşan Stoch, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 72. dakikada Muharrem'in kullandığı köşe vuruşunda, topa kafayla müdahale eden Zafer, meşin yuvarlağı auta gönderdi. 78. dakikada Semih'in sol kanattan attığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan Uğur, rakibini çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 3-0. 88. dakikada gol umudunu kovalayan Sakaryaspor'da Bünyamin'in sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Gazanfer, meşin yuvarlağı auta gönderdi. Maç, 3-0 Fenerbahçe'inin üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cem Satman xx Sakaryaspor: Harun xx (Dk. 46 Cüneyt xx), Gökhan xxx, Şaban xx (Dk. 82 Selçuk ?), Onur xx (Dk. 46 Zafer xx), Salih xx (Dk. 46 Berat xx), Yunus xx (Dk. 82 Metekan), Muharrem xx, Mesut xx (Dk. 67 Selim xx), İlkay xxx (Dk. 77 Bünyamin x), Levent xx (Dk. 57 Gazanfer xx), Yasin Görkem xx Fenerbahçe: Mert xx (Dk. 46 Serkan xx), Emre xx (Dk. 46 Uğur xx), Stoch xxx (Dk. 67 Recep Niyaz xx), Baroni xxx, Semih xxx, Serdar xx (Dk. 46 Bekir xx), Bilica xx, Mehmet Topuz xx (Dk. 46 Özer xx), Orhan Şam xx (Dk. 82 Hasan ?), Caner xx, Dia xx (Dk. 67 Recep Berk xx) Goller: Dk. 25 Semih, Dk. 64 Stoch, Dk. 78 Uğur (Fenerbahçe) Sarı kart: Dk. 76 Bilica (Fenerhahçe)