Sakaryaspor - Zonguldak Kömürspor: 3-2

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI-SAKARYA,(DHA)
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Hasan Avcı (xx), Alper Uslu (xx), Hidayet Zeybek (xx)
SAKARYASPOR: Ercüment (xx) - Ramazan Sal (x), Serdar Ümit (x)(Dk.58 Batuhan Karadeniz xxx), Ramazan Çevik(x), Beykan (xxx)(Dk.67 Sezer x), Tevfik Köse (x), Cenk Kaplan (xxx)(Dk.73 Ferhat x) Yunus Emre (xx), Ramazan (xx), Karahan Yasir (xxx), Tufan (xxx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (x) - Kemal (x), Kamil (xx)(Dk.51 Erkan xx) Şevket (x), Hasan (xx), Okan (x), Hüseyin (xx)(Dk.77 Mustafa Tahir x), Raşit (x), Uğur (x), Onur (xx), Furkan (x)
GOL: Dk. 42 Beykan, Dk. 63 Batuhan Karadeniz, Dk. 90+2 Tufan ( Sakaryaspor), Dk. 44 Onur, Dk. 90+3 Hüseyin Yılmaz (Zonguldak Kömürspor)
SARI KART: Yunus Emre, Batuhan Karadeniz, Ferhat Yazgan (Sakaryaspor), Furkan Demir (Zonguldak Kömürspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor sahasında Zonguldak Kömürspor\'u 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 41\'e yükseltirken, Zonguldak Kömürspor 25 puanda kaldı.
FOTOĞRAFLI