Sakaryaspor - Ottocool Karagümrük: 1-0

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Mustafa Han (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx)
SAKARYASPOR: Ercüment (xx) - Ramazan Sal(xxx), Serdar Ümit (xx), Fatih (xx) (Dk.46 Ramazan Çelik xx) , Beykan (xx), Ferhat (xx), Karahan Yasir (xxx), Talha (x) (Dk.90 Murat ), Coşkun (xxx), Tufan (xx), Burak (xxx)
OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: İsmail (x) - Hüseyin Tokmak (xx), Hüseyin Öztürk(xx), Veli (xx), Erdinç (x), Denis (x), Burak (xx), Serkan (xx) (Dk.76 Güngör), Ufuk (x), Erkan (x) (Dk.76 Fatih), Taner (xx) (Dk.59 Gökhan)
GOL: Dk.56 Coşkun (Sakaryaspor)
SARI KART: Beykan, Serdar Ümit, Coşkun (Sakaryaspor), Erkan, Veysel (Karagümrükspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor sahasında Ottocool Karagümrük\'ü 1-0 yendi.
23\'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Talha Mayhoş\'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Coşkun\'un vuruşu auta çıktı.
40\'ıncı dakikada Sakaryaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Beykan\'ın vuruşu kaleye yakın mesafeden auta çıktı.
56\'ncı dakikada Karahan Yasir\'in derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan Coşkun topu ağlara gönderdi: 1-0.
75\'inci dakikada Hüseyin Tokmak\'ın pasında topla buluşan Burak\'ın vuruşu kaleci Ercüment\'te kaldı.
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