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Sakaryaspor - Nazilli Belediyespor: 2-0

Sakaryaspor-Nazilli Belediyespor: 2-0 Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) STAT: Yeni Sakarya Atatürk HAKEMLER: Özer Özden (xx), Mert Türk (xx), Abdurrahman Atabay (xx) SAKARYASPOR: Ercümet (xx) - Zafer (xx), Ramazan Çevik (xx)(Dk

22 Ekim 2017 00:53

Sakaryaspor-Nazilli Belediyespor: 2-0

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

STAT: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Özer Özden (xx), Mert Türk (xx), Abdurrahman Atabay (xx)
SAKARYASPOR: Ercümet (xx) - Zafer (xx), Ramazan Çevik (xx)(Dk.61 Coşkun xxx), Beykan (xxx), Ferhat (xx), Murat (x)(Dk.46 Fatih xx), Karahan Yasir (xx), Talha (xx), Mahir (xx) (Dk.79 Ramazan Civelek) , Tufan (xx), Burak (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (xx) - Bora (xx), Mehmet (xx), Berkay (xx), Fatih (xx), Mert (xx), Burhan (xx)(Dk.71 Tayfur Emre x), Halil (x)(Dk.27 Mert x) (Dk.77 Gürhan), Gökhan (xx), Hakan (xx), Emre (xx)
GOL: Dk.76 Coşkun, Dk.90 Beykan (Sakaryaspor)
KIRMIZI KART: Dk.87 Berkay (Nazilli Belediyespor)
SARI KART: Burak, Beykan, Ferhat (Sakaryaspor), Mert, Berkay, Emre, Gökhan (Nazilli Belediyespor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor, Nazilli Belediyespor\'u 2-0 yendi.
18\'inci dakikada Talha\'nın şutunu kaleci uzanarak kurtardı.
54\'üncü dakikada Fatih\'in ceza sahasına yaptığı ortada Beykan\'ın kafa vuruşunda top auta gitti.
76\'ınca dakikada ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Coşkun\'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
87\'inci dakikada Berkay ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
90\'ıncı dakikada Beykan\'ın ceza sahasından çektiği şu ağlara gitti: 2-0.
Sakaryaspor karşılaşmayı 2-0 kazandı.


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