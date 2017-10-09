Sakaryaspor - Kahramanmaraşspor: 2-1

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI (SAKARYA), (DHA)

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Ferhat Dalgıç (xx)

SAKARYASPOR: Ercüment (xxx) - Ramazan Sal (xx), Ramazan Çevik (xx) (Dk. 86 Fatih), Beykan (xxx), Ferhat (xx), Murat (xx), Yasir (xxx), Talha (xx), Mahir(xx) (Dk. 74 Batuhan Karadeniz xx), Tufan (xx), Burak (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx) - Erkan (x), Ramazan (xx), Ethem Ercan (xx), Evren (x), Eser (xx), Timuçin (x) (Dk. 63 Onur x), Serbay (xx), Hüseyin (x), Timur Bayram(x)(Dk. 70 Kemal), Aydın (xx)

GOL: Dk. 59 Ferhat, Dk. 64 Karahan Yasir (Sakaryaspor), Dk. 69 (P) Aydın (Kahramanmaraşspor)

SARI KART: Erkan, Ethem, Devrim, Ramazan (Kahramanmaraşspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Sakaryaspor yapımı tamamlanan Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu\'nda ilk karşılaşmasını Kahramanmaraşspor ile oynadı. 28 bin 160 kişilik stadyumda oynanan karşılaşmaya Sakaryaspor taraftarları büyük ilgi gösterdi. Tribünler, Sakaryaspor taraftarlarıyla dolarken, taraftarlar gösterileriyle geceye renk kattı. Sakaryaspor yeni sahasında Kahramanmaraşspor\'ı 2-1 yendi.

6\'ncı dakikada Kahramanmaraşspor\'un ani gelişen atağında Hüseyin\'in ceza sahasından vuruşunda top kaleci Ercüment\'te kaldı.

19\'uncu dakikada Yasir\'in sol taraftan ceza sahası içerisine gönderdiği topa Mahir\'in yükselerek vurduğu kafa topu az farkla auta çıktı.

59\'uncu dakikada sol kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Beykanıin ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Ferhat Yazgan\'ın topu ağlara gönderdi: 1-0.

65\'inci dakikada Beykan\'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yasir\'in vuruşu ağlara gitti: 2-0.

69\'uncu dakikada Timur Bayram\'ın ceza sahası dışından vuruşu Burak\'ın eline çarparken hakem penaltı noktasını gösterdi. Aydın penaltı atışını gole çevirdi: 2-1.

Sakaryaspor, Kahramanmaraşspor\'u 2-1 yendi.

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