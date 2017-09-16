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Spor

Sakaryaspor - Hacettepespor: 2-1

Aziz GÜVENER/İSTANBUL, (DHA) STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı HAKEMLER: Adem Sarıtaş (x), Mehmet Öcal (xx), Onur Ataş (xx) SAKARYASPOR: Ercüment (xxx) - Ramazan Sal (xx), Fatih (xx) (Dk

16 Eylül 2017 23:36

Aziz GÜVENER/İSTANBUL, (DHA)


STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEMLER: Adem Sarıtaş (x), Mehmet Öcal (xx), Onur Ataş (xx)
SAKARYASPOR: Ercüment (xxx) - Ramazan Sal (xx), Fatih (xx) (Dk.63 Talha x), Ramazan Çevik (xx) (Dk.82 Cem ), Beykan (xxx), Ferhat (xx), Murat (xx) (Dk.76 Serdar Ümit x), Karahan Yasir (xx), Coşkun (xxx), Tufan (xx), Burak (xx)
HACETTEPESPOR: Yasin (xx) - Hüseyin (x), Burak (xx) (Dk.46 Berat Ayberk x), Noyan (xx) (Dk.53 Mehmet Tuğrul x), Soner (xx), Kadir (xx), Alaaddin (xx), Aytaç (xx), Fethi (x), Mahmut (xx), Orhan (x)
GOL: Dk.16 Coşkun, Dk.52 Beykan (Sakaryaspor), Dk.58 Mahmut (Hacettepespor)
KIRMIZI KART: Dk.68 Ferhat (Sakaryaspor)
SARI KART: Karahan Yasir (Sakaryaspor), Fethi, Burak, Kadir (Hacettepespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 3\'üncü hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, Hacettepespor\'u 2-1 yendi.
5\'inci dakikada, Hacettepe\'nin geliştirdiği atakta Hüseyin Çolak\'ın pasında kale önünde topla buluşan Aytaç\'ın vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
16\'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Coşkun\'un topa vuruşu ağlara gitti: 1-0. 
52\'inci dakikada Sakaryaspor\'un kanattan geliştirdiği atakta Murat\'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Beykan\'ın gelişine vurduğu top ağlara gitti: 2-0. 
58\'inci dakikada Hacettepespor\'un sağ kanattan Kadir ile geliştirdiği atakta ceza sahası içerisine yaptığı ortaya yükselen Mahmut\'un kafa şutu ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma Sakaryaspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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