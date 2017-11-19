Sakaryaspor - Fethiyespor: 3-1

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)
STAT: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Ufuk Uğurlu (xx)
SAKARYASPOR: Ercüment (xx) - Ramazan Sal (xx), Serdar Ümit (xx), Ramazan Çevik (xx), Beykan (xxx) (Dk.80 Erçağ), Ferhat (xxx), Karahan Yasir (xx), Talha (xx) (Dk.77 Sezer), Mahir (xx)(Dk.62 Batuhan Karadeniz xx), Tufan (xxx), Burak (xxx)
FETHİYESPOR: Cihan (x) - Efe (xx), Ömer (xx) (Dk.37 Sinan x), Burak (xx), Yiğit (xx), Muharrem Efe (xx) (Dk.56 Orhan x), Enes (x), Metin (xx), Ertuğrul (xx) (Dk.79 Ömürcan), Ensar Enes (xx), Umut (xx)
GOL: Dk.4 Tufan, Dk.16 Beykan, Dk.84 Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor), Dk.7 Metin (Fethiyespor)
SARI KART: Yasir Subaşı (Sakaryaspor), Metin, Ertuğrul (Fethiyespor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor, sahasında Fethiyespor\'u 3-1 yendi.
4\'üncü dakikada Tufan\'ın vuruşunda top defansa çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
7\'nci dakikada Umut\'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa ceza alanında boşta kalan Metin Sevinç vurdu, köşeye giden top ağlara gitti: 1-1.
16\'ncı dakikada Ferhat\'ın vuruşunda top direkten dönerken, ceza sahası içinde Beykan topu ağlara gönderdi: 2-1
60\'ıncı dakikada kontra atakta topla buluşan Ertuğrul\'un vuruşunda top kaleci Ercüment\'te kaldı.
84\'üncü dakikada Erçağ\'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Batuhan Karadeniz topu ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşma Sakaryaspor\'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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