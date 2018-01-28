Sakaryaspor - Bugsaşspor: 0-0

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)
STAT: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Oğuz Akyüz (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx)
SAKARYASPOR: Ercüment (xx)- Serdar Ümit (xx), Beykan (xxx)(Dk.80 Cem Ekinci x), Ferhat (xx), Ramazan Civelek(xx)(Dk.71 Ramazan Çevik x), Karahan Yasir (xxx), Hakkı Can (xx), Talha (xx), Mahir (x)(Dk.59 Tevfik xx), Tufan (xx), Burak (xx)
BUGSAŞSPOR: Oğuzhan (x) - Yavuzhan (xx), Rıza (xx), Kerem (xx), Ömer (x), Mahmut (x), Sertaç (xx), Sinan (x)(Dk.86 Yavuz), Samet (xx)(Dk.75 Harun x), Erkan (xx)(Dk.40 Mustafa x), İskender (xxx)
SARI KART: Talha, Tufan(Sakaryaspor) - Sinan, Yavuzhan (Bugsaşspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor sahasında Bugsaşspor ile 0-0 berabere kaldı.
14\'üncü dakikada Beykan topu sağına çekerek, plase bir vuruşla kaleye gönderdi. Top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
44\'üncü dakikada Beykan\'ın pasıyla buluşan Mahir\'in şutunda top kalenin üstünden auta gitti.
63\'üncü dakikada Ferhat\'ın ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutta top az farkla auta çıktı.
68\'inci dakikada sol tarafta topla buluşan Yasir\'in şutu direkten döndü.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)