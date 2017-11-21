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Sakarya'nın yükseklerine kar yağdı

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın yüksek kesimlerinde kar yağışının gece etkili olmasıyla her yer beyaza büründü

21 Kasım 2017 15:33

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın yüksek kesimlerinde kar yağışının gece etkili olmasıyla her yer beyaza büründü.
Sakarya\'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Birçok yaylada kar yağışının gece boyu etkili olmasıyla her yer beyaza büründü. Hendek Dikmen Yaylası, Sapanca Soğucak Yaylası ve Pamukova Eskiyayla, Akyazı Keremali ve Acelle yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı Dikmen Yaylası\'nda 10 santimetreye ulaştı. Meteoroloji\'nin verilerine göre kentte sıcaklık gece saatlerinde 1 dereceye kadar düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

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