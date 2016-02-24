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Ekonomi

Sakarya'nın üç ilçesinde doğalgaz bulundu

Sakarya Valiliği, doğalgaz çalışmalarına dair ayrıntılı bilgi vereceğini duyurdu

24 Şubat 2016 22:49

Sakarya'dd Söğütlü, Serdivan ve Ferizli ilçelerinde 400 ve 450 metre derinlikte doğalgaz bulunduğu açıklandı.

İstanbul'da faaliyet gösteren bir firma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden 6 ay önce Sakarya'da 498 bin dönüm alanda doğalgaz aramak için izin aldı. Bu izin sonrasında Sakarya genelinde sondaj kuyuları ile doğalgaz aramasına başlandı. Aramalar sonucunda Söğütlü'de 400, Ferizli ve Serdivan'da ise 450 metre derinlikte doğalgaz bulundu. Firma üç bölgede doğalgaz bulunmasıyla ilgili olarak Sakarya Valiliği'ne bilgi verirken, doğalgaz bulunan bölgelerdeki sondaj yapılan kuyuların önlem olarak kapatıldığı belirtildi.

Sakarya Valiliği ise il genelinde yapılan doğalgaz arama çalışmalarında doğalgaz bulunduğunu doğrularken, bölgedeki doğalgaz rezervi hakkında önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılacağı belirtildi.

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