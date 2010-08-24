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SAKARYA'DAKİ ORMAN YANGINI SAKARYA (A.A)

24 Ağustos 2010 01:14

-SAKARYA'DAKİ ORMAN YANGINI SAKARYA (A.A) - 23.08.2010 - Adapazarı Orman Bölge Müdürü Hasan Yıldız, Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınının ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi. Yıldız, yaptığı açıklamada, Doğantepe köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına sekiz arazöz, bir iş makinesi ve iki yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildiğini bildirdi. Yangında 3 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğünü ifade eden Yıldız, ''Ekiplerimizin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgede her ihtimale karşı bekçi bıraktık'' dedi.

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