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Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda 19 kişi adliyede

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi, adliyeye sevk edildi

04 Haziran 2018 14:50

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi, adliyeye sevk edildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs Perşembe günü, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüte eleman temin eden ve farklı sorumluluklar üstlenen, Türkiye uyruklu 14 kişi ile örgütün \'Suriye yapılanması\'nda Rakka bölgesinde sözde \'kadı\' olan Suriyeli örgüt üyesi, örgütte \'üst düzey komutan\' olduğu belirlenen 1 Suriyeli ve DEAŞ\'a Türkiye\'den para temin ederek aktarmakla görevli Suriyeli ve Iraklı 4 kişi de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 20 kişiden 1\'i, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 19 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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