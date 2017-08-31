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Sakarya'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da polisin operasyonlarında uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 kişi tutuklandı

31 Ağustos 2017 13:59

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da polisin operasyonlarında uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 kişi tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 11 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 296 adet uyuşturucu hap, 373 gram esrar ve 1.95 gram bonzai ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden M.T, N.Y, F.S, M.T. ve T.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, ayrıca uyuşturucu ticareti ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.S\'yi düzenlenen başka bir operasyonda yakaladı. Adliyeye sevk edilen M.S. de tutuklandı.

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