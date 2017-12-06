T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı

06 Aralık 2017 22:29

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıklarını tespit ettiği kişilere yönelik 2 aylık takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Sakarya merkezli İstanbul ve Çankırı\'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 5 bin 530 sentetik uyuşturucu hap, 4 kilo 200 gram skunk, 32 gram kokain, 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7\'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında 1 kişinin ise arandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHASAKARYASakaryaJandarma KomutanlığıYapılanJandarmada işlemleri tamamlananDiğerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24