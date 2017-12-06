Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıklarını tespit ettiği kişilere yönelik 2 aylık takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Sakarya merkezli İstanbul ve Çankırı\'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 5 bin 530 sentetik uyuşturucu hap, 4 kilo 200 gram skunk, 32 gram kokain, 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7\'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında 1 kişinin ise arandığı belirtildi.

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