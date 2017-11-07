Sakarya'da TIR devrildi; otoyol ulaşıma kapandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, sürücüsünün kontrolüden çıkan meyve yüklü TIR, TEM yolunda bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü yaralanırken, otoyolun İstanbul yönü yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Erenler mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Karadut yönetimindeki 07 GUL 43 plakalı narenciye yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra yan yatan TIR\'ın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR\'da yüklü meyve kasaları yola savrulurken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kaza sonrası yolun İstanbul yönü trafiğe kapanınca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul yönüne giden araçlar Akyazı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. TIR yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılınca yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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